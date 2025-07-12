Кличко заявил об угрозе демократии на Украине

Украина оказалась в ситуации угрозы демократии, тоталитаризмом «пахнет все сильнее». Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на данный момент ключевым вызовом является сохранение государственности страны. Кличко отметил, что правоохранительные органы по заданию украинских властей «продолжают кошмары всех», кто эту власть критикует.

«Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, всё сильнее. Мы оказались в ситуации угрозы демократии в стране», — заявил мэр.

Кличко добавил, что принципы, которые отстаиваются Украиной и ее защитниками, находятся под угрозой. По его словам, уголовные дела, обыски и задержания проводятся под «прикрытием военного положения», однако на деле власти «сводят счеты» с политическими оппонентами, журналистами и активистами.

Мэр призвал отойти от этой пропасти и объединить общественные силы для «борьбы с агрессором».

Кличко осудил задержания киевских чиновников

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что власти Украины хотят отрезать от голосования на будущих выборах президента украинцев, обосновавшихся в Европе. Он отметил, что эти люди, за годы жизни в Европе, научились различать настоящую демократию от той, что сейчас на Украине.