Премьер-министр Нидерландов обратился с призывом к Евросоюзу

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал страны Евросоюза хранить единство и решимость на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в 30% на товары из ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что Вашингтон введет 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.

«Объявление США пошлин в 30% на товары, ввозимые из Европейского союза, вызывает беспокойство и не приведет к прогрессу. Еврокомиссия может рассчитывать на нашу поддержку. Как ЕС мы должны сохранять единство и решимость в достижении взаимовыгодного решения с Соединёнными Штатами», — разъяснил Схоф.

Представитель МИД Мексики заметил, в свою очередь, что республика считает американские пошлины в 30% несправедливыми и продолжит работать над урегулированием ситуации.

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Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о сохраняющемся намерении заключить торговую сделку с Соединенными Штатами до 1 августа.