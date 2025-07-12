Президент США Дональд Трамп может объявить в понедельник, 14 июля, о новых мерах, касающихся конфликта России с Украиной, рассказал на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

Напомним, что сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России), внес в Конгресс законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

По данным экспертов, Трамп на протяжении значительного периода времени сопротивлялся принятию этого законопроекта. Вместе с тем, на днях американский лидер заявил, что в понедельник, 14 июля, преподнесет России сюрприз.

«Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*», — предположил Меркурис.

Аналитик заметил, что президент США также может объявить о новых поставках вооружений и военной техники Киеву.

Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС

По оценке аналитика, Москва при этом кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.