Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе встречи с представителем Государственного департамента США Бренданом Ханраханом подтвердил приверженность Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, включая энергетику и искусственный интеллект.

Об итогах мероприятия сербский лидер рассказал в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы обсудили глобальные вопросы, двусторонние отношения между Сербией и США, а также ситуацию в регионе Западных Балкан. Особое внимание было уделено стратегическому партнерству Сербии и США и развитию сотрудничества во всех областях, от энергетики до искусственного интеллекта. Я подчеркнул, что основой отношений между нашими странами должно быть продуктивное экономическое сотрудничество», — написал Вучич.

Он отметил, что Сербия привержена поддержанию мира и стабильности, и считает, что диалог является единственным способом решения открытых вопросов и соблюдения норм международного права.

Вучич подчеркнул, что Белград признает важность открытого и прямого общения для укрепления взаимопонимания и установления доверия. Он выразил благодарность США за последовательную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и заявил о готовности страны продолжать развитие отношений, полностью уважая свои национальные и государственные интересы.

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До этого в СВР заявили, что Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии. После этого Вучич сообщил о приостановке экспорта боеприпасов.