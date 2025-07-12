Фон дер Ляйен высказалась о пошлинах США

Пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ на объявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа новых тарифов.

В распространенном пресс-службой ЕК заявлении она подчеркнула, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".