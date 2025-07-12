На Украине детство Зеленского описали одной фразой

Президента Украины Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста.

Об этом в интервью «Би-би-си» рассказал глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия.

«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю», — сказал он.

По словам Арахамии, украинский лидер всегда говорил: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

Зеленский высказался о сроках своего президентства

Ранее Зеленский заявил, что не планирует надолго оставаться на своей должности. «Я не буду президентом 30 или 35 лет», — подчеркнул он.