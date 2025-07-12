Елена Зеленская призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах
Елена Зеленская, супруга украинского лидера, призналась, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, глава фонда рассказала о своем отношении к исходу выборов во время съемок документального фильма «История Зеленского».
«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — заявила Елена.
Напомним, что по словам украинских военнопленных, бойцы ВСУ не желают воевать, так как считают, что отдают свои жизни за сумки и машины Елены Зеленской.
Зеленский высказался о сроках своего президентства
Ранее сообщалось, что на Украине запретили серию книг известной американской писательницы Софи Ларк в связи с тем, что она позволила себе упомянуть Елену Зеленскую в нелестном свете.