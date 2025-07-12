Елена Зеленская, супруга украинского лидера, призналась, что надеялась на поражение своего мужа на президентских выборах 2019 года. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, глава фонда рассказала о своем отношении к исходу выборов во время съемок документального фильма «История Зеленского».

«Я никогда не говорила это вслух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — заявила Елена.

Напомним, что по словам украинских военнопленных, бойцы ВСУ не желают воевать, так как считают, что отдают свои жизни за сумки и машины Елены Зеленской.

Зеленский высказался о сроках своего президентства

Ранее сообщалось, что на Украине запретили серию книг известной американской писательницы Софи Ларк в связи с тем, что она позволила себе упомянуть Елену Зеленскую в нелестном свете.