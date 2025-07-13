Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен выразил убеждение, что для решения конфликта на Украине президент США Дональд Трамп должен сместить Владимира Зеленского.

«Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. … Этот конфликт также не может быть решён пошлинами и угрозами. Вам просто нужно … сместить администрацию Зеленского», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Зеленский высказался о президентском сроке.

В документальном фильме «История Зеленского» его супруга Елена призналась, что не надеялась на победу мужа на выборах 2019 года.