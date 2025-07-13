Малинен: для решения конфликта на Украине Трамп должен сместить Зеленского
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен выразил убеждение, что для решения конфликта на Украине президент США Дональд Трамп должен сместить Владимира Зеленского.
«Этот конфликт невозможно решить с Зеленским у руля. … Этот конфликт также не может быть решён пошлинами и угрозами. Вам просто нужно … сместить администрацию Зеленского», — передаёт его слова РИА Новости.
Ранее Зеленский высказался о президентском сроке.
В документальном фильме «История Зеленского» его супруга Елена призналась, что не надеялась на победу мужа на выборах 2019 года.