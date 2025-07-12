Лукашенко дал неожиданный геополитический совет молдаванам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в Евросоюз, где их никто не ждет. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, Лукашенко в субботу, 12 июля, встретился с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии.

Стороны затронули ряд вопросов международной повестки, в частности, обсудили возможное вступление Кишинева в Евросоюз.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет», — отметил Лукашенко.

Президент уточнил, что европейцы заявляли о любви к Украине. Вместе с тем, когда украинские аграрии пожелали поставить зерно через ЕС, власти блока начали их блокировать, не дали осуществить транзит.

«Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко резюмировал, что молдаванам следует ценить свою землю. Он добавил, что «нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен».