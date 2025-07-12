Такер Карлсон заявил, что Эпштейн работал на Израиль

Обвинявшийся в вовлечении несовершеннолетних в проституцию финансист Джеффри Эпштейн мог быть секретным агентом Израиля, Тель-Авив давал Эпштейну деньги для ведения «некоторых дел», заявил американский журналист Такер Карлсон на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA, прошедшей в штате Флорида, передает ТАСС.

Карлсон заявил, что нынешние власти США не хотят раскрыть правду о деле финансиста Джеффри Эпштейна, торговавшего несовершеннолетними девушками.

«Он был каким-то странным сексуальным фриком, который насиловал девушек. Мы это знали. Но тот факт, что правительство США, за которое я голосовал, отказалось отнестись к моему вопросу всерьёз, и вместо этого сказало: «Дело закрыто. «Заткнись, конспиролог» — это слишком для меня», — сказал Карлсон.

Карлсон предположил, что Эпштейн работал на Израиль. По словам журналиста, не следует считать антисемитским утверждение о том, что «Израиль мог давать Эпштейну деньги для ведения некоторых своих дел».

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал обнародовать неотредактированные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.