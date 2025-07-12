Фридрих Мерц вновь назвал Россию главной угрозой безопасности Европы. Он также выразил недовольство действиями Москвы и заявил о невозможности решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал резко. По его словам, Мерц готов к полной милитаризации Германии, «лишь бы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами».

«Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся все более напряженными. В центре скандала – резкие обвинения, выдвинутые министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца», – пишут авторы немецкого издания Boltwise.

Они напомнили, что также Лавров назвал чушью попытки выставить Россию как угрозу западным странам. В Германии решили, что реакция Москвы на риторику Мерца оказалась крайне острой. Обозреватели Boltwise были шокированы историческими параллелями и опасной эскалацией при еще большем втягивании ФРГ в конфликт с РФ, пишет АБН24.

Лавров ответил на желание Германии «вновь стать ведущей военной державой»

Ранее сенатор Григорий Карасин упрекнул Мерца в подталкивании мира к новой войне.