Экс-солдат "Вагнера" прорвался в Финляндию и был задержан

Московский Комсомолец

Финское издание Yle утверждает со ссылкой на неназванные источники, что финские власти задержали бывшего солдата группы "Вагнер" Евгения. В публикации говорится, что Пограничная служба Северной Карелии задержала его еще 17 июня при пересечении границы.

В Финляндии задержали бывшего вагнеровца
© РИА Новости

Издание также публикует короткое видео из социальных сетей, на котором якобы изображен задержанный. 

По данным финских властей, мужчина критикует Россию и просит убежище. При этом в Финляндии его обвинили в "военных преступлениях" и в нарушении государственной границы и содержат под стражей. От общения с журналистами он отказывается.

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Сообщается, что он пересек границу с Финляндией в Вяливааре, Китеэ в лесной местности, где нет пограничного ограждения. Однако там установлены датчики движения, которые сработали и на место прибыл пограничный патруль, который задержал нарушителя.

Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало.