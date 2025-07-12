В Финляндии задержали бывшего вагнеровца

Финское издание Yle утверждает со ссылкой на неназванные источники, что финские власти задержали бывшего солдата группы "Вагнер" Евгения. В публикации говорится, что Пограничная служба Северной Карелии задержала его еще 17 июня при пересечении границы.

Издание также публикует короткое видео из социальных сетей, на котором якобы изображен задержанный.

По данным финских властей, мужчина критикует Россию и просит убежище. При этом в Финляндии его обвинили в "военных преступлениях" и в нарушении государственной границы и содержат под стражей. От общения с журналистами он отказывается.

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Сообщается, что он пересек границу с Финляндией в Вяливааре, Китеэ в лесной местности, где нет пограничного ограждения. Однако там установлены датчики движения, которые сработали и на место прибыл пограничный патруль, который задержал нарушителя.

Пока официальных заявлений по этому поводу не поступало.