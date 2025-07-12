На Западе заметили неожиданные изменения в поведении Зеленского

Поведение Владимира Зеленского значительно изменилось после скандала в Белом доме, пишет Financial Times.

Встреча украинского лидера и президента США Дональда Трампа прошла 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома. Стороны обсудили минеральную сделку, конфликт на Украине.

Встреча окончилась публичной словесной перепалкой между главами государств. The Guardian охарактеризовала итоги переговоров как «одну из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории».

Трамп и Зеленский устроили перепалку в Белом доме

По данным газеты, после скандала, что долгие дни не сходил с полос мировой прессы, лидеры ряда стран провели переговоры с Зеленским.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовали Зеленскому изменить подход к общению с Трампом, «выражая решительную похвалу и всегда благодаря Вашингтон за поддержку».

Ранее портал Politico сообщил, что европейским странам все труднее разработать стратегию по Украине из-за «нескоординированных» действий администрации Трампа.