Поднявшийся над Черновцами огненный гриб попал на видео

В небе над Черновцами в ночь на субботу, 12 июля, после взрыва поднялся огненный гриб. Видео опубликовали «Аргументы и факты».

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По данным газеты, взрыв произошел на промышленных площадках украинского ВПК после ударов российских военных.

Ранее в интернете появилось видео удара ОДАБ-1500 по пункту управления БПЛА 100-й механизированной бригады ВСУ у села Плещеевка в ДНР, между Константиновкой и Торецком.

Журналисты заметили, что база украинских дроноводов располагалась в нескольких частных домах. В одном строении находился сам пункт управления, в другом хранили, оснащали и ремонтировали дроны, в остальных жили операторы.

Появилось видео атаки БПЛА на предприятие ВПК в Луцке

На месте прилета возник огненный шар диаметром в десятки метров. Затем он превратился в гриб белого дыма, поднявшийся на высоту девятиэтажного дома.

По словам экспертов, объемно-детонирующий боеприпас крупного калибра идеален для удара по подобным целям: разнесенным по площади, но незащищенным.