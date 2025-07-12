Супруга Макрона вновь публично его унизила

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит второй раз публично унизила мужа, проигнорировав его протянутую руку. Инцидент произошел во время официального визита в Британию и попал на видео, сообщает РИА Новости.

На кадрах президентская чета идет рядом с Виндзорским замком вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой. Брижит ускоряет шаг, после чего Макрон пытается схватить ее за руку, но она демонстративно убирает ее.

Государственный визит французского президента в Британию продлился три дня. За это время Брижит дважды проигнорировала протянутую супругом руку.

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Первый раз это произошло, когда супруга французского президента спускалась по трапу самолета, прибывшего на британскую военную базу.

До этого Брижит ударила Макрона по лицу, что также попало на видео.