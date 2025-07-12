Трамп готов поддержать «новое нападение» на Иран при одном условии
Президент США Дональд Трамп поддержит возможный новый удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит свою ядерную программу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«(Премьер Израиля Биньямин – «Газета.Ru») Нетаньяху в частной беседе заявил, что если Иран возобновит разработку ядерного оружия, Израиль нанесет повторные военные удары. Трамп ответил, что выступает за дипломатическое урегулирование с Тегераном, но в остальном не возражал против израильского плана», — говорится в сообщении издания.
Как пишет WSJ, Трамп выразит поддержку «новому нападению» Израиля, если Иран предпримет шаги к созданию ядерной бомбы.
В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.
28 июня Трамп заявил, что Иран не мог заранее знать об ударах американских военных.