На Западе рассказали, кто мешает заключению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском самое главное препятствие к заключению мира на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источника, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, очень мало.

«Союзники Киева считают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам [президента России Владимира] Путина, а Зеленский для него является важнейшим препятствием к заключению сделки», — заметил собеседник газеты.

Напомним, что 3 июля президенты России и США провели очередной телефонный разговор. По его итогам Трамп выразил недовольство ситуацией с урегулированием на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса во время беседы с Путиным.

Трамп захотел устроить России "маленький сюрприз"

В тот же день американский лидер поговорил и с Зеленским. По данным The Wall Street Journal, президент США пообещал украинскому коллеге, что Вашингтон отправит Киеву «столько оружия, сколько сможет».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, ждут анонсированного заявления и тщательно фиксируют все нюансы в комментариях американского президента.