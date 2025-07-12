Эрдоган анонсировал комиссию для решения курдского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в парламенте страны будет создана комиссия для обсуждения правовых аспектов урегулирования проблемы с Рабочей партией Курдистана (РПК). Его слова передает ТАСС.

© Lenta.ru

«В качестве первого шага мы создадим комиссию в Великом национальном собрании Турции и начнем обсуждение правовых требований этого процесса», — заявил Эрдоган.

По его словам, процесс будет продвигаться и дальше совместно с Партией справедливости и развития, Партией националистического движения и прокурдской партией DEM.

В начале марта запрещенная в Турции РПК в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана объявила о прекращении огня с Анкарой.