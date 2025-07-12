Путин сообщил хорошие новости: его выступление возмутило США

Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС стало ярким событием. За ним следили во всем мире, в том числе в западных странах. Об этом пишет китайское издание Baijiahao. Как отметили журналисты, слова российского лидера вызвали резонанс в США.

«Путин на саммите БРИКС объявил хорошие новости», – отмечается в материале.

Так, президент в своей речи подчеркнул, что на государства БРИКС приходится почти половина населения планеты и порядка 40 % мирового ВВП. Он также сообщил, что по паритету покупательной способности ВВП объединения достиг $77 трлн, что значительно опережает показатели стран «Большой семерки». Китайские аналитики охарактеризовали эти цифры как «действительно хорошие новости», подтверждающие растущую роль развивающихся стран в глобальной экономике.

Шутка Путина стала ударом для Запада

Особенное внимание вызвало то, что Путин провел сравнение с Западом, намекнув на ослабление влияния традиционных мировых лидеров. Этот жест, по оценке китайских журналистов, вызвал нервную реакцию в США. Спустя несколько часов после его выступления с жестким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. Он предостерег страны, поддерживающие антииамериканскую политику БРИКС, пригрозив ввести дополнительные пошлины на их продукцию.

Аналитики Baijiahao считают, что реакция Вашингтона была предсказуемой. По их мнению, Путин затронул болевую точку США – тему глобального лидерства. Рост влияния БРИКС становится угрозой доминированию G7, и американская администрация это ясно осознает. Однако резкие меры, подобные озвученным Трампом, лишь усиливают объединение стран Глобального Юга вокруг БРИКС и подталкивают их к дальнейшей интеграции.

Таким образом, послание Путина оказалось не просто демонстрацией успехов – оно стало вызовом, на который Запад отреагировал незамедлительно, передает АБН24.

Ранее «ФедералПресс» писал, что шутка Путина стала ударом для Запада – в Китае оценили слова президента о развороте на Восток.