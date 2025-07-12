Глава американской администрации Дональд Трамп послал сигнал Киеву, что любой вариант мирного соглашения с Россией с большой долей вероятности будет предусматривать отказ Украины от территорий на востоке страны.

Такое утверждение приводит британская газета The Telegraph. Издание отмечает, что ВС России стремительно освобождают территории в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«...И Белый дом ясно дал понять, что мирное соглашение… с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю», — пишет автор.

Ранее американский юрист Эндрю Наполитано выразил уверенность, что Россия не оставит освобождённые территории на востоке Украины.