Американца арестовали за пост с угрозами Трампу и фото оружия

В американском городе Сан-Антонио задержали 52-летнего мужчину, которого обвиняют в угрозах экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил офис прокурора Западного округа Техаса.

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По данным следствия, задержанный — Роберт Эррера — разместил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментарии с угрозами в адрес Трампа на фоне его визита в штат, пострадавший от наводнений. Он написал под публикацией фразу «я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. В другом посте он добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

Эрреру задержали в тот же день. Ему грозит до пяти лет тюрьмы по каждому из предъявленных обвинений. Сейчас расследованием занимаются ФБР, полиция Сан-Антонио и Секретная служба США.

Также стало известно, что комик Себастьян Хотц предстанет перед судом Берлина за публикацию в соцсети X, где он одобрил покушение на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как пишет издание, комик отказался от комментариев до вынесения вердикта. Поводом стал его пост от 14 июля: «Я считаю совершенно фантастическим, когда умирают фашисты», опубликованный после нападения на Трампа и позже удаленный.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании — он получил ранение в ухо. Одного человека спасти не удалось, еще двое были ранены. Нападавший был ликвидирован. Второе нападение произошло в сентябре — злоумышленник с оружием был задержан у гольф-клуба Трампа во Флориде.