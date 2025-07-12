На Западе раскрыли последствия возможного выхода Словении из НАТО
Возможный выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы, если решение получит поддержку на референдуме. Об этом пишет хорватское издание Advance.
«В Словении развернулась дискуссия о членстве в НАТО из-за внутрикоалиционного конфликта вокруг резкого увеличения оборонного бюджета. И эта дискуссия во много раз превосходит масштаб просто внутреннего политиканского столкновения», — говорится в материале.
Журналисты отметили, что выход из НАТО позволит Словении не участвовать в «чужих войнах». При этом республика получит возможность сохранить ориентацию на построение социального государства, следует из материала.
В феврале в столице Франции, городе Париже, прошел митинг за выход страны из Евросоюза и НАТО. Мероприятие организовала партия «Патриоты» Флориана Филиппо. Он придерживается мнения, что выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы. В митинге приняли участие сотни человек.