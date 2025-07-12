Возможный выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы, если решение получит поддержку на референдуме. Об этом пишет хорватское издание Advance.

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«В Словении развернулась дискуссия о членстве в НАТО из-за внутрикоалиционного конфликта вокруг резкого увеличения оборонного бюджета. И эта дискуссия во много раз превосходит масштаб просто внутреннего политиканского столкновения», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что выход из НАТО позволит Словении не участвовать в «чужих войнах». При этом республика получит возможность сохранить ориентацию на построение социального государства, следует из материала.

В феврале в столице Франции, городе Париже, прошел митинг за выход страны из Евросоюза и НАТО. Мероприятие организовала партия «Патриоты»‎ Флориана Филиппо. Он придерживается мнения, что выход из ЕС позволил бы Франции отстаивать свои национальные интересы. В митинге приняли участие сотни человек.