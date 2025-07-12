Раскрыты сенсационные подробности бурного романа принцессы Дианы

Доверенное лицо покойной принцессы Дианы раскрыло сенсационные подробности бурного романа "влюбленной" королевской особы с женатым арт-дилером Оливером Хоаром.

Страстный - но бурный - роман принцессы Дианы с женатым английским арт-дилером в начале 90-х, всего через несколько месяцев после ее расставания с нынешним королем, однажды привел к тому, что покойная королевская особа появилась в его семейном доме обнаженной, если не считать меховой шубы и тиары, пишет Daily Mail.

Новые интересные подробности о недолгом романе Дианы с харизматичным Оливером Хоаром, который скончался в возрасте 73 лет в 2018 году, были раскрыты на этой неделе журналисткой и королевским биографом Салли Беделл Смит в ее последнем посте в разделе "Королевские новости".

Беделл Смит рассказывает о "невероятно тесной связи", которую Диана в то время связывала с леди Эльзой Боукер, "олицетворяющей материнство".

В СМИ вспомнили громкие скандалы с принцессой Дианой

Леди Эльза, которой было уже за восемьдесят, когда расцвела ее дружба с 32-летней принцессой, увидела, как королевская особа раскрывает ей свои самые сокровенные секреты о романе с красавчиком Хоаром, близким другом принца Чарльза.

Арт-дилер, который в свои 46 лет был старше Дианы на 16 лет, в то время был женат на Диане де Вальднер де Фройндштейн, наследнице французской нефтяной компании, и у пары было трое общих детей - Тристан, Дамиан и Оливия.

Леди Эльза, жена дипломата сэра Реджинальда Джеймса Боукера, была посвящена в самые интимные подробности их связи, включая момент, когда Диана была так расстроена при мысли о том, что Оливер увидит свою жену, что сбежала из движущегося автомобиля, в котором находились влюбленные.

Доверенное лицо Дианы леди Эльза, скончавшаяся в 2000 году в возрасте 92 лет, рассказала: "Однажды, когда жены Оливера не было в городе, он сказал Диане, что должен уехать, потому что ему нужно навестить свою дочь, у которой поднялась температура. Она подозревала, что он действительно собирался навестить свою жену, и никакие его слова не могли переубедить ее в обратном. Она была очень подозрительной и недоверчивой. Они ехали в машине, и в какой-то момент она так расстроилась, что открыла дверцу, словно собираясь выпрыгнуть".

Пожилая жена посла, которую Беделл Смит в своей книге "Диана в поисках себя" назвала "очаровательной" для тех, с кем она встречалась, рассказала, как покойная принцесса в конце концов поспешно вышла из автомобиля: "Некоторое время спустя они попали в пробку на Слоун-сквер. Внезапно Диана выскочила из машины, бросив сумку, деньги и все остальное, Оливер был так расстроен, что даже не увидел свою дочь. Он три часа колесил по всему Лондону и наконец нашел Диану в парке возле Кенсингтонского дворца, она лежала и плакала”.

Согласно рассказу леди Эльзы, их эмоциональная связь была в высшей степени сексуальной, и "мать-исповедница" рассказала, что однажды Диана набралась смелости и явилась в дом семьи Хоар, одетая только в меховую шубу, тиару и драгоценности.

Рассказывая о страстной встрече Дианы с Беделлом Смитом за чаепитием в мае 1998 года, королевский биограф утверждает, что леди Эльза рассказала ей: "Однажды она [Диана] пришла к нему домой, когда его жены и детей не было дома. Диана пришла вечером, и когда он открыл дверь, на ней были шуба и диадема. Они вошли внутрь и остановились перед камином. Он спросил: "Разве тебе не тепло в этом пальто?" - и она сняла его. Под ним она была обнажена и на ней было много драгоценностей. И Диана, и Оливер рассказали мне об этом”.

Из всех любовников Дианы (среди них были Джеймс Хьюитт, Джеймс Гилби, Уилл Карлинг и Доди аль-Файед) Хоар, пожалуй, был самым обходительным, хотя он никогда публично не признавался, что влюбился в королевскую особу, пишет Daily Mail.

Говорили, что однажды Диана тайно провезла его в Кенсингтонский дворец в багажнике своей машины, и однажды сотрудники службы безопасности обнаружили его полуголым, прячущимся за лавровым деревом, когда он пытался улизнуть после того, как посреди ночи сработала пожарная сигнализация.

Однако Хоар не был склонен расставаться со своей женой, и после того, как он попытался охладить их отношения в 1994 году, Диана якобы забросала его дом в Челси назойливыми телефонными звонками.

По настоянию своей жены Хоар обратился в полицию, и некоторые из 300 звонков были отслежены на личной линии принцессы в Кенсингтонском дворце, а другие поступали из телефонных будок в районе Кенсингтона.

Позже полиция объявила, что расследование было прекращено "по просьбе мистера Хоара".

В печально известном интервью Мартину Баширу для "Панорамы" в 1995 году Диана призналась, что иногда звонила Хоару. "В течение шести-девяти месяцев, несколько раз, но, конечно, не в навязчивой манере, нет", - настаивала она.

Ранее она говорила леди Эльзе, что "мечтала жить с ним в Италии".

В последнем посте Салли Беделл Смит, озаглавленном "Матери-исповедницы", она перечисляет женщин, к которым принцесса Диана обратилась вместо своей собственной матери.

В своей книге 1999 года журналистка написала, что у королевской семьи была "коллекция суррогатных матерей", когда она вела свою громкую жизнь в конце восьмидесятых и начале девяностых. Она говорит, что среди них были "леди Аннабель Голдсмит, Люсия Флеча де Лима, Хайят Палумбо и Эльза Боукер - выдающиеся женщины в своем роде, но все они жили за пределами традиционного мира, в котором выросла Диана".

Беделл Смит добавил, что матери Дианы "были старше ее на двадцать-пятьдесят лет; даже в категории матерей они занимали разные ниши".

Леди Эльза Боукер была описана как "самая интригующая из этих женщин - экзотическая, загадочная и особенно притягательная для Дианы, когда она была наиболее уязвима".

Беделл Смит писал: "Она говорила по-английски с сильным акцентом роковой женщины, что принесло бы ей состояние в Голливуде. Ее индивидуальность и жизнелюбие были чисто средиземноморскими".

Из всех мужчин, втянутых в водоворот жизни принцессы Дианы, Хоар был одним из немногих, кто добился каких-либо успехов, пишет Daily Mail. Слишком хорошо воспитанный, чтобы когда-либо позволять своим эмоциям проявляться на публике, он с усталой беззаботностью переносил бесконечные разговоры о своем романе с принцессой Уэльской, сохраняя достоинство и молчание.

Диана никогда публично не признавалась в своей любви к Хоару, как она это делала к кавалерийскому офицеру Джеймсу Хьюитту, и не позволяла своим друзьям говорить о нем так, как они впоследствии говорили о других друзьях-мужчинах, таких как Хаснат Хан или Доди Аль-Файед.