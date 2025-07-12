Предсказана “точная дата” раскола США и второй гражданской войны

Калифорния может отделиться от США, что спровоцирует вторую гражданскую войну в Америке в течение следующих 10 лет, утверждает политический эксперт. Профессор Бенджамин Коэн из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предупредил, что вероятность того, что политическая поляризация достигнет критической точки по всей территории США, "значительно выше нуля".

В одном из сценариев политэкономист и автор 20 книг предполагал, что Калифорния объявит о своей независимости от США в 2035 году на фоне растущих трений с федеральным правительством, что побудит следующего президента предпринять решительные действия.

"Президент Джей Ди Вэнс пригрозил военным переворотом правительства штата Сакраменто при поддержке войск Национальной гвардии из близлежащих красных штатов. Вооруженный конфликт выглядит все более вероятным", - написал Коэн в вымышленном новостном бюллетене о своем гипотетическом сценарии.

Хотя многим отделение американских штатов может показаться маловероятной возможностью, Коэн объяснил, что в так называемых "штатах мечты" набирает силу движение, стремящееся сплотиться вокруг целей, к которым, по мнению некоторых, они принадлежат, вместо того, чтобы оставаться частью большой семьи США.

"Идентичность может быть очень мощным мотиватором, - комментирует профессор. – Вот почему я беспокоюсь о риске гражданской войны. Когда речь заходит о чем-то столь же сильном, как чувство принадлежности к сообществу, рационализм отходит на второй план".

Недавний опрос YouGov показал, что опасения Коэна разделяют многие американцы: 40% считают, что "в некоторой степени или с большой вероятностью" в течение 10 лет в США начнется новая гражданская война. Такой же процент опрошенных считает, что война будет вестись между демократами и республиканцами, а не между отдельными штатами, пишет Daily Mail.

"Мне трудно представить, как бы развивались события, если бы началась гражданская война, - отмечает Коэн. - Но вероятность такой войны существенно выше нуля.

Он добавил, что вероятность того, что штаты решат отделиться от США, является "недооцененным явлением".

Лос-Анджелесский раскол: к чему могут привести беспорядки в США

Выход из состава США, по сути, означает, что какой-нибудь штат или группа штатов примут решение покинуть страну, чтобы сформировать независимую нацию. Это означало бы, что они отвергают авторитет Конституции США, федеральных законов и федерального правительства, формируют новое правительство и самостоятельно решают такие вопросы, как налоги, оборона и торговля.

Угроза гражданской войны возникает из-за того, что Верховный суд США уже постановил, что отделение штатов без согласия всех других штатов союза является незаконным.

Как и в кошмарном сценарии Коэна, федеральное правительство, скорее всего, объявит это действие незаконным и примет меры, чтобы остановить его, продолжает Daily Mail.

Однако исследования продолжают показывать, что все больше и больше американцев считают, что правительство достигает критической точки и может даже перестать функционировать как демократическое в течение десятилетия.

Опрос, проведенный 30 июня YouGov среди 1111 взрослых граждан США, показал, что 31 процент считает, что к 2035 году Америка станет фашистской диктатурой. Еще 20 процентов считают, что к тому времени США станут коммунистическими.

"Мне кажется, мы не можем игнорировать риски нынешних расколов и фрагментации — разрушения чувства общности", - добавил Коэн.

Несмотря на предсказание о том, что Калифорния в целом станет первым штатом, отколовшимся от США, специалист по международной политической экономии заявил, что недовольные американцы хотят перекроить географические границы США, чтобы они лучше соответствовали их политическим идеологиям.

Например, в то время как город Нью-Йорк в течение многих лет сильно склонялся к демократии, остальной штат Нью-Йорк на самом деле предпочитал республиканцев.

В новой книге Коэна "Штаты мечты: затаившийся кошмар для мирового порядка" профессор предупреждает о надвигающемся распаде общества, который может буквально расколоть штаты пополам.

"Мы стремимся упростить географию, рассматривая исключительно существующие линии на карте, которые отделяют одно суверенное государство от другого", - пояснил автор. "Реальность такова, что в этих штатах есть много людей, которые очень недовольны таким расположением. Они предпочли бы провести границы по-другому. В некоторых случаях они готовы бороться за то, чтобы изменить эти границы", - предупредил он.

В Калифорнии эта борьба, похоже, уже началась: в Лос-Анджелесе начались беспорядки из-за массовой депортации нелегальных иммигрантов федеральным правительством, отмечает Daily Mail.

Президент Трамп предупредил, что действия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома во время кризиса в Лос-Анджелесе приближают страну к гражданской войне.

Президент заявил, что поддержит арест Ньюсома, и назвал участников беспорядков в Лос-Анджелесе "мятежниками".

"Я бы сделал это", - сказал президент 9 июня. "Он хороший парень, но абсолютно некомпетентный, все это знают, - добавил президент о калифорнийском губернаторе-демократе. – Я не хочу гражданской войны. Гражданская война разразилась бы, если бы вы доверили это таким людям, как он”.

Апелляционный суд разрешил Белому дому сохранить контроль над войсками Национальной гвардии, которые, как напоминает Daily Mail, Трамп направил в Лос-Анджелес для борьбы с массовыми беспорядками.