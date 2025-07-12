Ироничное замечание президента России Владимира Путина о китайском рынке было расценено китайскими аналитиками как точное отражение текущей мировой экономической реальности. Заявление было сделано во время форума «Сильные идеи для нового времени».

«Путин улыбнулся, а затем пошутил, что весь мир хочет захватить китайский рынок – его слова стали ударом по Западу», – пишет китайское издание NetEase.

«АБН24» отмечает, что на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив, обсуждая российско-китайское экономическое сотрудничество, российский лидер с улыбкой отметил, что «китайский рынок действительно огромный, и сейчас все в мире хотят туда выйти». По мнению обозревателей NetEase, эта фраза содержала глубокий подтекст, высмеивающий экономическую политику западных стран.

В Китае восхитились режимом дня Путина

Китайские эксперты интерпретировали слова Путина как тонкий намек на то, что в современных условиях именно КНР, а не страны «Большой семерки», становится главным центром мировой торговли. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Россия, столкнувшись с западными санкциями, успешно переориентировала свои экономические связи на Восток, доведя объем двусторонней торговли с Китаем до рекордных 240 миллиардов долларов.

Аналитики подчеркивают, что российско-китайское партнерство позволило Москве не только компенсировать потери от разрыва отношений с Европой, но и обеспечить устойчивый экономический рост. При этом западные страны, продолжая политику санкций, сами лишают себя доступа к перспективному китайскому рынку, что, по мнению китайских экспертов, является стратегической ошибкой.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новые санкции США против России повлияют на мировую экономику.