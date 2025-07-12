Во Франции поймали Трампа на грубой лжи про Украину

НАТО не сможет закупать и осуществлять поставки оружия для Киева, как предлагает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Таким мнением поделился французский генерал Франсуа Шованси в беседе с Le Figaro.

«Я не понимаю, как НАТО может закупать оружие для третьей страны. У альянса нет для этого финансовых средств, и НАТО не может опустошить свои запасы, поскольку их недостаточно для поставки», — сказал он.

Шовански подчеркнул, что даже сама процедура одобрения поставок достаточно сложная и грозит бюрократическими проволочками. Они могут значительно затормозить любые поставки оружия Киеву. Высказывания Трампа насчет этого эксперт назвал расплывчатыми.

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Ранее американские СМИ написали, что европейские чиновники беспокоятся, что Вашингтон перестанет предоставлять обновления программного обеспечения для военной техники, купленной у американских компаний.

До этого Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что Украина больше другого оружия желает получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.