Россия не покинет новые регионы, несмотря на желание некоторых чиновников в США. Такое мнение высказал американский судья Эндрю Наполитано в эфире своего YouTube-канала.

«Неоконсерваторы не примут ничего, кроме эвакуации российских военных с восточной части Украины. Но это не только нереалистично, но и невозможно», — сказал Наполитано.

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По его словам, США продолжают провоцировать Россию, несмотря на то, что Москва с самого начала открыто обозначила свою позицию.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году привести уровень жизни людей в Донбассе и Новороссии к среднему по России.