Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Об этом он написал в соцсети X.

Так Дуров отреагировал на публикацию Politico о том, что во Франции возбудили уголовное дело в отношении соцсети X, обвинив компанию в манипулировании своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

По словам основателя Telegram, французские власти начали свой «крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса», вместо того, что установить четкие правила регулирования работы интернет-компаний. Дуров полагает, что такая практика отпугнет инвесторов и нанесет ущерб экономике Франции «на десятилетия».

В июне Дуров раскритиковал французское издание Le Monde за негатив в адрес Telegram. Он напомнил, что за семь недель после его ареста в Париже газета опубликовала 40 негативных статей о мессенджере.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.