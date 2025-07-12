Карлсон предложил лишать гражданства США воевавших на Украине американцев
Американский журналист Такер Карлсон, выступая на конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида, выразил мнение, что воевавших на Украине американцев следует лишать гражданства США.
«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишён гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства», — цитирует журналиста ТАСС.
Такер Карлсон взял скандальное интервью
По словам Карлсона, воевать за другую страну и оставаться американцем невозможно.
Ранее Карлсон назвал Владимира Зеленского врагом Соединённых Штатов.