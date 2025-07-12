Дуров обвинил Францию в преследовании свободы слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса. Об этом он написал в соцсети Х.

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Бизнесмен заявил, что это нанесет Франции экономический ущерб на десятилетия. По его словам, использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции.

Дурову разрешили выезжать из Франции

Ранее стало известно, что Дуров с 10 июля может выезжать за пределы Франции. Однако список мест, куда может отправиться Дуров, ограничен — ему разрешили поездки в ОАЭ, где проживают его родственники и находятся офисы Telegram. Также ограничен и период его пребывания за пределами Франции — в Дубае он сможет находиться только 14 дней.