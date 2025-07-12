В США рассказали, что у Трампа начались возрастные изменения психики

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил предположение в эфире YouTube-канала Judging freedom, что у президента США Дональда Трампа начались возрастные изменения психики. По его словам, у главы Белого дома «что-то не так с ментальным аспектом».

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«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 1,5 лет. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — отметил Джонсон.

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Ранее Трамп попросил предоставить ему снимок компьютерной томографии (КТ) мозга, сделанный после попытки покушения на него в Пенсильвании в прошлом году.