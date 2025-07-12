Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах перед Европой. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

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"Ужин, организованный неоднозначной Мелони… формально служил подтверждением экономической поддержки, но на самом деле является знаком: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство", - цитирует РИА Новости публикацию.

Издание пишет, что на конференции решалось, кто будет нести ответственность за реконструкцию Украины, прибрав к рукам ее богатства.

При этом автор статьи отмечает, что Киев не в состоянии погасить долги, а инвесторы ухе хотят уйти, оставив "эту горячую картофелину" европейцам.

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По мнению издания, правительство Италии пытается найти способы смягчения хищнического размаха попыток взять под контроль ресурсы Украины, чтобы не делить их с другими желающими.