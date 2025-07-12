Названа причина отказа Нетаньяху от прекращения огня в секторе Газа в 2024 году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на прекращение огня в секторе Газа в апреле 2024 года, однако отказался от этого ради собственного политического выживания. Об этом сообщила газета The New York Times на основании бесед с более чем 110 источниками из Израиля, США и арабских стран.

Издание выяснило, что под давлением ультраправых союзников по коалиции Нетаньяху тормозил ход переговоров в ключевые моменты, когда радикальное палестинское движение ХАМАС было наиболее готово пойти на сделку. Он настаивал на продолжении боевых действий даже тогда, когда израильское военное руководство не считало это необходимым. Когда же в январе 2025 года сторонам наконец удалось договориться о прекращении огня, Нетяньяху нарушил перемирие в марте, в том числе чтобы не вызвать недовольства правых сил.

Цена такого подхода оказалось высокой, отмечает газета. Нежелание завершать войну в Газе привело к смерти тысяч палестинцев, помешало вернуть некоторых заложников живыми, углубило раскол в израильском обществе, сорвало мирный договор с Саудовской Аравией и запятнало образ Израиля в глазах международного сообщества.

Однако для самого премьер-министра последствия оказались крайне выгодными. Он сосредоточил в своих руках максимум власти, предотвратил расследование обстоятельств нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое могло бы указать на его вину в том, что атака не была предотвращена, а также укрепил свою коалицию и получил возможность спланировать и осуществить атаку на Иран. В конечном итоге, даже самые верные сторонники Нетаньяху признают, что продолжение боевых действий позволило ему сохранить свой пост, заключает The New York Times.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 10 июля во время визита в США Нетаньяху заявил, что Израиль согласен на дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа. Премьер отметил, что еврейское государство согласно на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе движения ХАМАС. Если дипломатия не сработает, Израиль намерен добиваться выполнения этой задачи военным путем, указал премьер.