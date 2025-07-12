Джонсон назвал Макрона организатором миграционного кризиса в Британии

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии. Об этом он написал в колонке, опубликованной в издании Daily Mail.

Политик подчеркнул, что французский лидер вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в Евросоюз.

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По его мнению, молодые нелегалы, которые прибывают на лодках через пролив Ла-Манш, — это ударные отряды, завербованные президентом «в его непрекращающемся джихаде против Brexit».

В августе 2024 года более 420 человек были задержаны в Британии за участие в массовых беспорядках против миграции в страну.