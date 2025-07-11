Трамп высказался о наводнении в Техасе

Президент США Дональд Трамп сравнил наводнение в штате Техас с гигантской волной, которой испугались бы даже «лучшие серферы» мира». Его слова приводит РИА Новости.

Трамп отметил, что менее чем за 45 минут река Гваделупа поднялась на 26 футов (около восьми метров).

«И, как я слышал, в какой-то момент уровень воды превысил 30 футов. Один человек даже сказал, что вода достигала 60 футов (18,2 метра). Это как гигантская волна в Тихом океане, на которую не рискнули бы подняться даже лучшие серферы мира», — сказал он во время выступления в Техасе.

На прошлой неделе Национальная метеорологическая служба США объявила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек в регионе. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.