Трамп: наводнения в Техасе испугались бы даже лучшие серферы мира

Аксинья Кравченко

Президент США Дональд Трамп сравнил наводнение в штате Техас с гигантской волной, которой испугались бы даже «лучшие серферы» мира». Его слова приводит РИА Новости.

Трамп высказался о наводнении в Техасе
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Трамп отметил, что менее чем за 45 минут река Гваделупа поднялась на 26 футов (около восьми метров).

«И, как я слышал, в какой-то момент уровень воды превысил 30 футов. Один человек даже сказал, что вода достигала 60 футов (18,2 метра). Это как гигантская волна в Тихом океане, на которую не рискнули бы подняться даже лучшие серферы мира», — сказал он во время выступления в Техасе.

На прошлой неделе Национальная метеорологическая служба США объявила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек в регионе. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.