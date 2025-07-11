Замеченный над Киевом самолет Ан-124 перебазирован в Лейпциг

Украинский самолёт Ан-124, замеченный в небе над Киевом, приземлился в Лейпциге, где расположен хаб Antonov Airlines.

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По данным ирландского авиационного портала AeroTime, тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 с регистрационным номером UR-82073, ранее замеченный над Киевом, прибыл в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле.

Издание уточняет, что с начала СВО Antonov Airlines перевела туда пять самолётов Ан-124.

Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

Уточняется, что данный борт мог присоединиться к остальным самолётам авиакомпании, базирующимся в Лейпциге.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки зарубежной военной помощи возобновились.