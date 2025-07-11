Журналист Томас Фази назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас «зацикленной на ненависти к России». Об этом он написал в своей колонке для Unherd.

По словам Фази, Каллас наименее подходит на роль дипломата, поскольку ее «ненависть к России граничит с одержимостью». Как добавил журналист, Каллас настолько зациклена на негативном отношении к России, что почти не высказаться по другим вопросам внешней политики Евросоюза.

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«В то время, когда война на Украине, несомненно, является главным внешнеполитическим вызовом Европы, трудно представить кого-то менее подходящего для этой роли, чем Каллас, чья глубоко укоренившаяся враждебность к России граничит с одержимостью», — написал он.

Ранее Каллас заявила, что государства АСЕАН вместе с Евросоюзом должны бороться с новой волной протекционистских мер.