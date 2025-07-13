На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может занять пост министра обороны. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Есть информация, что министром обороны может стать [министр цифровой трансформации] Михаил Федоров. Также среди кандидатов - Денис Шмыгаль", - написал он в своем Telegram-канале, не сообщив, откуда у него эта информация.

10 июля Владимир Зеленский заявил, что новым послом Украины в США может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров. Это, по словам Зеленского, приведет к серьезным перестановкам в правительстве.

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В субботу Зеленский провел встречу с Умеровым, по итогам которой сообщил в своем Telegram-канале, что "Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с США и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны государства". Он пообещал обнародовать соответствующие решения "в ближайшее время".