Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу сотрудником СМИ прокомментировать сообщения о якобы имевшем место ударе России по одной из украинских больниц. Интригующий ответ политик дал перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас.

«Вы кое-что увидите», — отметил он.

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В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что российские Вооруженные силы (ВС) не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Несколькими днями ранее на Украине вновь обвинили Россию в причастности к удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич обратил внимание на фотографии и видеозаписи с места ЧП. По его словам, они доказывают, что «Охматдет» была поражена вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS,