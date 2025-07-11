В Аризоне от чумы скончался пациент

Пациент умер от чумы в одной из больниц американского штата Аризона. Об этом сообщила некоммерческая медицинская организация «Здравоохранение Северной Аризоны» (NAH).

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— «Здравоохранение Северной Аризоны» недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось, — говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.

В их заявлении также отмечалось, что департамент здравоохранения штата Аризона сообщил о предварительном диагнозе, установленном по результатам экспресс-диагностики. Причиной смерти оказалась Yersinia pestis — бактерия, вызывающая чуму.

NAH добавила, что ведет сотрудничество с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино, а также с департаментом здравоохранения штата Аризона, говорится в материале.

В конце июня в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района Омской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Инфекция является крайне опасной именно для свиней, но совершенно безвредна для человека и других видов животных. Эффективного лечения от африканской чумы свиней пока не существует.