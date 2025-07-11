Угрожающий России Мерц не справился с удержанием тарелки

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог удержать тарелку с тортом. Видео, на котором политик роняет сначала ложку, а затем тарелку, появилось в Сети.

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На одном из мероприятий Мерца угостили тортом, однако он уронил на землю одноразовую ложку, потом и тарелку на стол, затем поднял все и облизал большой палец на правой руке.

«На предыдущем заседании уже был торт. И хотя сегодня вечером в его правительстве не все идет гладко, Мерц более чем доволен», - комментирует голос за кадром.

Напомним, ранее сообщалось что Мерц готов потратить деньги немецких налогоплательщиков на системы Patriot для Украины.

Также политик также известен навязчивой идеей передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus и удара по Крымскому мосту.

Ранее Мерц заявил: «мы не сдадимся», обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину во время своей речи на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.