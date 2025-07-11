Мужчина ожил после выстрела в голову и выбрался из собственной могилы

В Австралии мужчина «ожил» после выстрела в голову и сумел выбраться из собственной могилы. Об этой истории пишет Daily Star.

Полиция предполагает, что мужчина стал жертвой банды наемников, связанной с синдикатом наркоторговцев, которая похитила его, вывезла за границу штата и застрелила.

«Покойника» бандиты закопали в неглубокой яме, но он вскоре смог выбраться оттуда самостоятельно.

Весь в грязи и с пулей в голове, мужчина добрался до станции техобслуживания и попросил сотрудников заказать ему такси, а не вызывать скорую.

Однако медики все же приехали. Они увезли пострадавшего в больницу, где извлекли пулю из мозга.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле нашли труп женщины в черном пакете на ленте конвейера при сортировке мусора. Тело не имело видимых признаков разложения. Местные жители предполагают, что россиянка была убита.