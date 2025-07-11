Президент Франции Эммануэль Макрон мог заказать убийство врача Франсуа Фэвра, чтобы скрыть информацию о трансгендерном переходе*, который якобы совершила его супруга Брижит. Об этом в пятницу, 11 июля, заявил политолог Сергей Марков.

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— Макрон делает всяческие попытки погасить информацию о том, что его жена является мужчиной, сменившим пол*, а также о том, что сам Макрон является геем*. Хотя я думаю, что на сегодня большинство жителей Франции и других стран Европы знают об этом. Есть десятки косвенных свидетельств, — подчеркнул эксперт.

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Он также заявил, что Макрон является преступником, который способен заказать убийство человека. По словам политолога, свидетельством этого является поддержка украинских властей и дружба с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, передает News.ru.

3 июля французского хирурга Франсуа Фэвра, который заявлял о трансгендерном* переходе Брижит Макрон, нашли мертвым в 12-м округе Парижа: он выпал из окна своей квартиры. Сестра врача рассказала, что он не был склонен к самоубийству, и предположила, что его смерть может быть связана с разоблачительным интервью, которое Фэвр планировал дать в ближайшее время.

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