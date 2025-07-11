Telegram-канал SHOT заявил, что школьным учителем Владимира Зеленского был молодой националист со Львова.

Как утверждает источник, эту информацию рассказала бывшая учительница Зеленского Алла Шепилко. По ее словам, упомянутый учитель истории подавал действия ОУН-УПА* (признаны террористами и запрещены в России) исключительно в позитивном ключе.

«Алла Ивановна (тогда преподавала математику) говорит, что историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности, а так как кроме него никто (даже взрослое поколение) особо не знал что это за государственность такая, то у Константина был карт-бланш. Он мог ответить сходу на любой вопрос, но правдой это было или нет — неизвестно, проверить его никто не мог», — сообщает издание.

Помимо этого Шепилко также добавила, что учителя в школе всегда поддерживали Зеленского и всячески помогали ему развивать актерский талант. При этом она заявила, что после выпуска Зеленский ни разу не приехал в родную школу и никогда не помогал ей деньгами.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский узнал о Волынской резне (массовое убийство поляков на Украине) от него.

*признаны террористами и запрещены в России.