SHOT: школьным учителем Зеленского был националист со Львова

Андрей Дуванов

Telegram-канал SHOT заявил, что школьным учителем Владимира Зеленского был молодой националист со Львова.

Стало известно, кто учил Зеленского истории
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Как утверждает источник, эту информацию рассказала бывшая учительница Зеленского Алла Шепилко. По ее словам, упомянутый учитель истории подавал действия ОУН-УПА* (признаны террористами и запрещены в России) исключительно в позитивном ключе.

«Алла Ивановна (тогда преподавала математику) говорит, что историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности, а так как кроме него никто (даже взрослое поколение) особо не знал что это за государственность такая, то у Константина был карт-бланш. Он мог ответить сходу на любой вопрос, но правдой это было или нет — неизвестно, проверить его никто не мог», — сообщает издание.

Помимо этого Шепилко также добавила, что учителя в школе всегда поддерживали Зеленского и всячески помогали ему развивать актерский талант. При этом она заявила, что после выпуска Зеленский ни разу не приехал в родную школу и никогда не помогал ей деньгами.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский узнал о Волынской резне (массовое убийство поляков на Украине) от него.

*признаны террористами и запрещены в России.