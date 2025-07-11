ЕК готова дать Словакии гарантии за отмену вето на антироссийские санкции

Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идет о 18-м пакете антироссийских санкций, который, в частности, предполагает снижение потолка цен нефть РФ. Евросоюз планирует опустить его с нынешних 60 долларов за баррель до 50. При этом окончательного решения по этому вопросу пока не принято, в том числе из-за вето Словакии.

«Братислава добивается уступок в отношении плана ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето», — говорится в тексте.

Кроме того, согласно информации Bloomberg, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживают снижение потолка без поддержки стран G7, включая США.