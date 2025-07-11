Издание Junge Welt заявило, что Евросоюзу (ЕС) не выгодно возвращение Киеву утраченных территорий.

По мнению авторов издания, возвращение Украине потерянных регионов увеличит расходы на восстановление страны. По этой причине, как добавляет источник, европейские союзники Киева не будут настаивать на возврате территорий.

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«ЕС не заплатит за это ни цента. Что смущает Киев в этих расчетах, так это негласное признание того, что Украина все равно никогда не вернет утраченные территории. И что ЕС также не заинтересован в возвращении Украиной востока и юга, поскольку это увеличит расходы на восстановление», — сообщает источник.

Ранее США приняли решение об увеличении помощи Украине.