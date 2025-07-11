Трамп рассказал о ликвидации снайпера во время покушения в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как ликвидировали снайпера, который попытался его убить во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью Ларе Трамп.

Как рассказал Трамп, стрелявший был ликвидирован снайпером Секретной службы. При этом, на ликвидацию ушло менее, чем пять секунд — по словам главы Белого дома, «все могло бы закончиться хуже», если бы операция заняла больше времени.

«Я не сразу понял, что происходит. Меня задело – это факт. К счастью, я быстро пригнулся. Люди кричали, было выпущено восемь пуль. Одна попала в меня, другая – в еще одного человека, еще одна – в другого, и одна убила Кори, пожарного, замечательного парня», — заявил он.

Напомним, что эта попытка покушения на Трампа произошла 14 июля 2024 года, когда политик только баллотировался на свой второй президентский срок. Во время встречи Трампа со сторонниками в Пенсильвании в него выстрелил снайпер. При этом, 15 сентября произошла вторая попытка убийства Трампа — тогда служба безопасности вовремя заметила мужчину с оружием, который пытался убить политика во время игры в гольф во Флориде.