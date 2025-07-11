Мерц назвал условие возврата России замороженных активов

Россия получит доступ к своим замороженным активам, если выплатит украинской стороне 500 миллиардов евро в качестве компенсации материального ущерба.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Мы оцениваем материальный ущерб примерно в 500 миллиардов евро. Россия должна заплатить за этот ущерб. Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к замороженным российским активам, — заявил немецкий лидер.

Об этом он сказал во время своего выступления на Конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Риме, передает Lenta.ru.

Разморозка российских активов усложнилась из-за дополнительных требований

26 июня президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Он добавил, что ситуацию нельзя назвать кражей, поскольку этот термин подразумевает тайное похищение имущества, а в данном случае, по словам Путина, речь идет о прямом грабеже.

10 июля Фридрих Мерц обратился к Владимиру Путину с сообщением «мы не сдадимся» и призвал президента США Дональда Трампа оставаться со странами Европы. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа оказывает давление на украинские власти, призывая их продолжать боевые действия до полного истощения ресурсов и сил страны.