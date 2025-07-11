Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон опубликовал в газете The Telegraph материал, в котором высказал мнение, что президент России Владимир Путин якобы рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине, чтобы окончательно сломить сопротивление ВСУ. Ранее в Кремле неоднократно комментировали подобные публикации и напоминали о том, что все вопросы применения ЯО прописаны в ядерной доктрине.

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"Они всерьез рассматривают такой сценарий", - отметил полковник, добавляя, что российское руководство может считать, что быстро сломит Украину с помощью удара тактическим ЯО.

В этой связи автор напоминает, что Франция и Великобритания создали ядерный союз, вероятно, посылая Москве сигнал о возможном ответе.

Ранее западные СМИ неоднократно публиковали материалы о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков много раз комментировал подобные высказывания и объяснял, что все условия применения ядерного оружия прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам Пескова, ядерное оружие может применяться в случае, если против России или ее союзников применено оружие массового поражения, или если есть критическая угроза суверенитету при агрессии с применением обычного оружия.