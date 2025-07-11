Встречу Рубио и Лаврова назвали «тайным сигналом» Европе

Издание ИноСМИ назвало «тайным сигналом» Европе встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио.

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По мнению авторов издания, встреча Лаврова и Рубио продемонстрировала, что «Вашингтон и Москва сохраняют холодную голову». При этом источник утверждает, что такой сигнал стал «источником неиссякаемого раздражения» для Украины и Евросоюза.

«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио привела Запад в исступление. На фоне усиления антироссийской риторики Трампа такой мини-саммит — прямое доказательство того, что Вашингтон и Москва по-прежнему сохраняют холодную голову. Для Киева и Евросоюза, давно потерявших способность адекватно видеть реальность, это служит источником неиссякаемого раздражения и неуверенности в будущем», — считают авторы издания.

Помимо этого источник также сообщает о том, что текущая политика США отличается особенной непредсказуемостью — обещание Вашингтона усилить военную помощь Украине сочетается со встречей Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре.

«Стороны подробностей не раскрывают, но между строк читается: согласован пакет предложений со стороны России по поводу условий урегулирования конфликта, и Москва с Вашингтоном обещают всему миру скорый сюрприз», — сообщает источник.

Ранее Рубио и Сергей Лавров провели встречу в Куала-Лумпуре.